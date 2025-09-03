В Котельниках открыли детскую площадку после модернизации

В городском округе Котельники состоялось торжественное открытие современной детской игровой площадки после модернизации. Объект расположен по адресу: мкр. Силикат, дома № 3, 5, 20, 21. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по модернизации выполнены подрядной организацией ООО «НОРЭНС Групп» на площади 600 кв. м. Пространство разделено на две функциональные зоны: основная часть оборудована современными игровыми комплексами, лавочками и урнами, а дополнительная — теннисным столом для активного отдыха.

На празднике детей развлекали аниматоры, звучали песни, а маленьким гостям дарили воздушные шары в цветах триколора. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы муниципалитета Иван Жарков, председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко и представитель подрядной организации Сергей Пиманов.

Церемония завершилась традиционным перерезанием красной ленты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.