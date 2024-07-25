В Котельниках откроют школу на 2 тыс учеников

Совсем скоро школа на 2 000 мест в городском округе Котельники распахнет свои двери для учеников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Но открыть ее не так просто как кажется, нужно продумать каждую деталь. В частности, на выездной администрации ко мне обратилась мама будущего ученика, который будет ходить в эту школу с улицы Новая.

Вместе с родителями и учителями проверили на безопасность существующие пешеходные маршруты до новой школы. Особое внимание обратили на состояние тротуарной сети, разметки, пешеходных переходов, а также наличие освещения. Основная часть пешеходного пути пролегает рядом с региональными дорогами или пересекает их. Для решения возникших вопросов на этой территории будем работать совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и Мосавтодором.

Часть маршрута, пролегающего по муниципальной земле, также будем обустраивать: необходимо нанести разметку, обновить тротуарную сеть, а также обеспечить безопасность перехода через ж\д пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.