Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что космос предоставляет ключевые факторы для этого, а именно: идеальный вакуум и температуру, близкую к абсолютному нулю. По этой причине в космосе хотят построить термоядерную электростанцию, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что мы попытаемся впервые создать установку энергетическую именно в космосе, для питания этой системы на базе термояда. Здесь все есть, это задача для вас», — сказал Ковальчук.

Ученый объяснил, что для термоядерной реакции, которая заключается не в расщеплении тяжелых элементов, а в соединении легких изотопов водорода, подобно процессам на Солнце, требуется глубокий вакуум. На Земле поддержание вакуума требует использования мощных вакуумных насосов, в то время как в космосе вакуум существует естественным образом.

Кроме того, по словам Ковальчука, необходимо создать магнитное поле. Магнитное поле формируется сверхпроводящими магнитами, требующими охлаждения жидким гелием до минус 270 градусов Цельсия. А в космосе такая низкая температура уже присутствует. Таким образом, налицо готовый аппарат для осуществления термоядерного синтеза.

