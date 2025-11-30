В Королеве завершили благоустройство парка имени Ивана Папанина

Благоустройство парка «Папанинская дача» в Королеве вышло на финишную прямую. В парке появились современные игровые и спортивные зоны, а также бюст полярника Ивана Папанина, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Папанинская дача» в Королеве занимает территорию площадью 80 тысяч квадратных метров. На его территории расположена двухэтажная дача исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина.

В центре парка оборудован детский городок с двухэтажными горками, качелями, лабиринтами и площадкой для мероприятий. Для любителей спорта установлены столы для настольного тенниса, шашек и шахмат. По всей территории проложены благоустроенные дорожки, вдоль которых размещены скамейки, урны и мачты освещения с видеонаблюдением.

В парке завершается внутренняя отделка будущего кафе и летней сцены. В конце одной из аллей установлен бюст Ивана Папанина, который напоминает о его вкладе в освоение Арктики. Оставшиеся работы включают формирование газонов, установку ограждений и наладку подачи электричества.

Парк рассчитан на семейный отдых, занятия спортом и прогулки. Элементы благоустройства учитывают интересы разных возрастных групп, что способствует активному досугу и улучшению качества жизни жителей Королева.

