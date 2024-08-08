В Королеве выдано более 500 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье»

Молодые мамы Королева могут получить подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». Их вручают в день выписки из роддома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В набор входят более 50 наименований — все необходимое для малыша: подгузники, пустышки, средства гигиены, одежда и многое другое. Недавно добавили светоотражающие наклейки, которые подойдут для колясок, и противоскользящий коврик для ванной. Набор универсальный, подходит и для мальчиков, и для девочек.

Получить его могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Если в семье двое и более новорожденных, подарки предусмотрены для каждого малыша.

Набор можно заменить на денежную компенсацию — 20 тысяч рублей. Выплата оформляется в роддоме или в электронном виде через регпортал госуслуг, а деньги поступают на счет в течение 10 дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.