В Королеве владельца участка предупредили о нарушении при добыче подземных вод

В Королеве специалисты министерства экологии и природопользования Московской области выявили признаки незаконной добычи подземных вод на территории бетонного завода, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку по обращению руководителя местной компании в Королеве. Он сообщил о деятельности бетонного завода, которая, по его мнению, нарушала работу системы водоотведения и сопровождалась незаконной добычей подземных вод.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что на участке по Ярославскому проезду действительно находится бетонный завод, однако на момент проверки он был законсервирован. При этом были обнаружены признаки обустройства водозаборного узла, хотя лицензия на недропользование в этом месте министерством не выдавалась.

В результате проверки установлен собственник земельного участка. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация находится на контроле министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.