Студенты помогают коммунальщикам убирать снег после снегопада в Королеве

Студенты Технологического университета им. А.А. Леонова и колледжа космического машиностроения и технологий в Королеве присоединились к уборке снега во дворах города после сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве студенты двух учебных заведений — Технологического университета им. А.А. Леонова и колледжа космического машиностроения и технологий — провели необычный урок физкультуры. Вместе с преподавателями они решили временно отказаться от спортивных занятий и помочь коммунальным службам ликвидировать последствия сильного снегопада.

Студенты получили необходимый инвентарь и отправились убирать снег во дворах центральной части города. За несколько часов им удалось очистить тротуары и входные группы у 14 многоквартирных домов на улицах Гагарина, Пионерской и Чайковского. Молодежь отметила, что осталась довольна результатом: работа на свежем воздухе принесла пользу и жителям, и коммунальщикам.

По словам студентов, участие в подобных акциях — обычная практика для молодежи по всей стране. Добровольцы помогают коммунальным службам справляться с последствиями снегопадов не только в Королеве, но и в других городах России. Студенты призвали жителей присоединиться к уборке, чтобы быстрее привести город в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.