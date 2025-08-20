В Королеве создадут инновационный научно-технологический центр

Одним из важных направлений социально-экономического развития города является повышение научно-технического потенциала, а также разработка новых конкурентоспособных космических проектов и технологий. В рамках этого в 2026 году в Королеве будет создан первый отраслевой инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Навигация и время» при предприятии Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый центр будет способствовать развитию науки и технологий, а также создавать благоприятные условия для бизнеса и развития высоких технологий в области навигации и времени. Он охватит несколько ключевых направлений, таких как координатно-временное обеспечение, космические навигационные технологии и гироскопия.

Создание ИНТЦ «Навигация и время» позволит привлечь до 150 инновационных компаний, формируя при этом более 1 000 рабочих мест и увеличивая объем отгруженной продукции и налоговые поступления в бюджет округа.

Для резидентов ИНТЦ предусмотрены значительные налоговые льготы. На протяжении 10 лет они будут освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, что позволит снизить финансовые риски и сосредоточиться на развитии своих проектов. Кроме того, для резидентов установлены пониженные тарифы по страховым взносам в размере 15%.

Создание ИНТЦ «Навигация и время» станет новым импульсом для развития космических технологий в России, а также будет способствовать дальнейшему развитию науки и инноваций в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.