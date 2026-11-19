Торжественные проводы 12 юношей в Вооруженные силы РФ состоялись 17 ноября в молодежном центре «Космос» в Королеве. На церемонию пришли родные и друзья призывников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Королева Илья Конышев пожелал призывникам достойно пройти службу. От имени главы города он вручил юношам памятные часы — традиционный символ проводов.

С напутствиями также выступили военный комиссар городских округов Мытищи и Королев, подполковник Олег Ситников, священник храма Рождества Богородицы Антоний Ковальчук и руководитель королевского отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов.

Призывники отметили, что воспринимают службу как священный долг и большую честь. Многие с детства мечтали попасть на флот или в танковые войска. Истории отцов и дедов стали для них примером, а семейные традиции помогли сделать осознанный выбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.