сегодня в 15:08

В Королеве прошел космический фестиваль для долголетов Подмосковья

Космический фестиваль с участием движения «Активное долголетие» прошел 10 апреля в Королеве. На праздник приехали около 300 представителей старшего поколения из десяти городов региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль объединил участников из Королева, Щелкова, Мытищ, Фрязина, Клина, Пушкина, Дмитрова, Люберец, Лыткарина и Балашихи. Для гостей подготовили концертную программу и тематические площадки. С первых минут на площадке создали теплую атмосферу: участников угощали чаем и свежей выпечкой, а ансамбль «Сувенир» исполнил популярные песни разных лет.

Центральной темой праздника стал космос. В выставочной зоне работали мастер-классы по созданию украшений и рисунков на космическую тему, прошла презентация коллекций одежды и аксессуаров, вдохновленных космосом. Участники также смогли попробовать «космическое питание» из тюбиков.

Фестиваль завершился гала-концертом с участием представителей королевского клуба «Активное долголетие» и местных творческих коллективов. Мероприятие стало площадкой для общения, творчества и обмена впечатлениями, подтвердив интерес старшего поколения к активной и насыщенной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.