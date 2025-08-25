В Королеве пройдет масштабный городской фестиваль «Река 2025»

В последние выходные лета берег реки Клязьма возле Шапкина моста станет местом притяжения для горожан разных возрастов. Здесь в четвертый раз пройдет городской фестиваль «Река 2025», который традиционно организовывает молодежный центр «Космос». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу фестиваля включены разнообразные летние активности: волейбол, фрисби, мастер-классы и маскарадный вейкборд-заезд от вейк-парка «Гагарин», бьюти-уголок для яркого макияжа с глиттерами или временной татуировки и многое другое. Также все желающие смогут спеть вместе с кавер-группой любимые песни, расписать шоппер и запустить воздушного змея и конечно, встретить закат под аккомпанемент пианино.

К месту проведения мероприятия можно добраться на общественном транспорте:

автобус № 14 от остановки «Станция Болшево» и до остановки «Мост»;

маршрутное такси № 11 от остановки «Станция Болшево» и до остановки «Мост».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.