сегодня в 14:56

В Королеве после реконструкции открылся обновленный сквер в центре города

В Королеве завершилось благоустройство сквера имени А. Н. Чмырева, который расположен в центре наукограда у детской хоровой школы «Подлипки». Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории обновили все пешеходные дорожки, а еще, по просьбам жителей, обустроили новый тротуар на месте «народной тропы» от улицы Гагарина до хоровой школы.

Также в сквере установили удобные скамейки и амфитеатр для отдыха королецев, оборудовали современную систему освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».

Особое внимание уделили озеленению — специалисты не только укрепили уже существующие зеленые насаждения сквера, но и высадили около 800 новых молодых саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Теперь жителей наукограда Королева будет радовать еще одно благоустроенное общественное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.