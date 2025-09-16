сегодня в 18:14

В Королеве открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Василия Маркова

В гимназии «Российская школа» состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя» в память о Василии Николаевиче Маркове, который отдал свою жизнь за защиту Родины в ходе специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии собралось более 30 человек — учащиеся гимназии, глава Королева Игорь Трифонов, супруга, сын и мама героя Валентина Петровна.

Житель наукограда отправился в зону специальной военной операции в 2022 году. Он проявил мужество и храбрость, выполняя боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики, и неоднократно рисковал своей жизнью, спасая мирных жителей от обстрелов.

Василий Николаевич погиб 9 июля 2022 года в Харьковской области, за что посмертно был награжден Орденом Мужества.

«Выражаю глубокую признательность семье Героя. Уверен, что подвиг Василия Маркова станет для школьников примером истинного мужества, любви к Отечеству и нашей Родине!» — сказал Игорь Трифонов.

На «Парта Героя» размещены фотография, биография и заслуги Василия Маркова. Она займет почетное место в школе и станет для ребят напоминанием о его подвиге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.