В Королеве открыли обновленный сквер имени Ленина

2024 год стал ключевым для Московской области в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». В ходе выборов мы получили значительный запрос от граждан на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества медицинских услуг, поддержку образования и благоустройства городских территорий. Осенью 2024 года в рамках народной программы партии «Единая Россия» в наукограде после реконструкции открыли сквер им. В. И. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Керселяна.

Общественная территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Работы по благоустройству начались здесь в середине лета.



Общественное пространство полностью изменилось. Рабочие провели реконструкцию пешеходной сети, обустроили систему уличного и декоративного освещения, установили малые архитектурные формы, обустроили новые зоны отдыха, скамьи и видеонаблюдение. Также провели озеленение — высадили новые саженцы деревьев. Завершенное благоустройство оценил депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

«С 23 июля на площади 0,5 га проводились работы по благоустройству общественного пространства. На территории сквера размещены проезды, тротуары, площадки, зоны активности (теннисный стол и линейные детские игровые пространства), ландшафтные композиции. Установлено наружное освещение, система видеонаблюдения (по программе «Безопасный регион»); малые архитектурные формы, конструктивные решения, в том числе радиусная скамья и скамейки «Галька»; проведено озеленение участков, установлены урны», — рассказал Сергей Керселян.

На территории сквера также установлен памятник «Ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Открытие сквера было запланировано на октябрь, плановые сроки сдачи объекта соблюдены.

«Мы выполняем наказы, поступившие от жителей Подмосковья, в тесном взаимодействии с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Именно благодаря его поддержке региональные проекты реализуются оперативно и качественно. В 2024 году наказы касались не только инфраструктуры, но и развития спорта, культуры и молодежной политики», — отметил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.