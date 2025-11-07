В Королеве открыли многофункциональный детский игровой комплекс

Масштабное игровое пространство появилось на улице Декабристов в Королеве, по просьбам жителей здесь демонтировали старую площадку и совместно с благотворительным фондом «Форпост помощи» установили новые элементы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый комплекс стал самым большим в микрорайоне, его площадь — более 500 квадратных метров. Большая вместимость была обязательным условием при разработке проекта, чтобы на площадку могли прийти жители всего микрорайона. А еще комплекс постарались сделать максимально функциональным, подходящим для разных возрастов и потребностей.

Площадка разделена на несколько зон: для малышей — качели, песочницы и домики, для детей постарше — горки, тоннели и лабиринты для активных игр, для подростков и взрослых — уличные тренажеры. Все игровые элементы и специальное покрытие соответствуют современным требованиям к качеству и безопасности.

Уже в первые минуты после открытия игровой городок заполнили главные эксперты — юные жители Королева высоко оценили проделанную работу и с восторгом осваивали свое новое пространство.

«Здесь стояли раньше просто две песочницы, дети не играли. Мы очень рады, что нас услышали и теперь у наших детей есть вот такая большая и красивая площадка!», — поделилась председатель совета дома 6/8 по улице Декабристов Анастасия Кузьмина.

Обновление детских площадок проводится в Королеве ежегодно. В этом году в разных микрорайонах установили 13 новых игровых комплексов с современными элементами, освещением и видеонаблюдением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.