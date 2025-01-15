В Королеве обустроят купель для Крещенских купаний

В Королеве на территории Богородицерождественского храма устанавливают купель для Крещенских купаний. В предстоящие выходные православные верующие будут отмечать большой праздник — Крещение Господне. Многие в эти дни соблюдают традицию крещенских купаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Королеве купель для крещенских купаний будет оборудована на территории Богородицерождественского храма (ул. Калининградская, 1). Окунуться в купель можно будет с 12:00 18 января до 1:00 19 января и с 8:00 до 17:00 19 января.

Рядом с купелью организуют теплые раздевалки, горячий чай, теплую зону с очагом. Для обеспечения безопасности на территории будет дежурить скорая медицинская помощь, МЧС и правоохранительные органы.

Жителям напомнили, что перед крещенскими купаниями нужно объективно оценить состояние своего здоровья. Если принято решение окунаться, то делать это можно только в специально оборудованных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.