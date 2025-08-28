сегодня в 13:13

В Королеве обсудили меры безопасности перед началом учебного года

Глава Королева Игорь Трифонов провел заседание антитеррористической комиссии накануне Дня знаний. В мероприятии участвовали представители силовых структур региона: ФСБ, МЧС, управления МВД России по городскому округу Королев, а также руководители образовательных учреждений и специалисты служб охраны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной темой обсуждения стало повышение уровня безопасности горожан, особенно учащихся школ и детских садов, перед началом нового учебного года и предстоящим Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

На заседании обсудили комплекс мер по обеспечению защиты на объектах образования, включая техническое оснащение системами видеонаблюдения, противопожарной безопасности, контроля доступа, установку тревожных кнопок и взаимодействие с правоохранительными органами.

Всего на территории округа расположены 96 социальных объектов, среди которых 34 школы, 51 детский сад и 11 учреждений дополнительного образования. Все они соответствуют требованиям и имеют актуальные паспорта безопасности.

В последний день лета во всех школах пройдет кинологическое обследование помещений, с вечера 31 августа и до окончания мероприятий 1 сентября на объектах будут дежурить сотрудники полиции.

Участники заседания договорились о регулярном мониторинге ситуации, проведении инструктажей сотрудников и проверочных мероприятий с целью предотвращения любых угроз и обеспечения безопасной среды для школьников и воспитанников детсадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.