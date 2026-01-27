В Королеве коммунальные службы убирают снег во всех микрорайонах города

Коммунальные и дорожные службы Королева с раннего утра работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве из-за ухудшения погодных условий коммунальные и дорожные службы с раннего утра проводят уборку снега. В первую очередь очищают дороги к социально значимым объектам, центральные улицы и тротуары, которые также обрабатывают противогололедной смесью.

Дворники убирают входные группы, дорожки и подходы к контейнерным площадкам вручную и с помощью специализированной техники. В работах задействовано более 400 человек и около 100 единиц техники. Уборка ведется одновременно во всех микрорайонах города, чтобы обеспечить чистоту на каждой улице и во дворах.

По прогнозам, снегопад продолжится в течение дня. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. В случае экстренных ситуаций можно обратиться в службу 112 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 8 (499) 929-99-99.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.