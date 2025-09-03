В Королеве более 650 медиков воспользовались мерами поддержки

Врачам, приезжающим из других городов, в Королеве предлагается компенсация аренды квартир и служебное жилье. Также медицинские работники принимают участие в региональной программе «Социальная ипотека», сертификаты программы получили уже 67 королевских специалистов, из них в 2025 году 6 медработников: 5 врачей, 1 медицинская сестра. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

На местном уровне осуществляется доплата молодым специалистам: 15 тыс. рублей — для врачей и 7 000 рублей — для средних медицинских работников. Данную выплату получают 75 специалистов. Королевской больницей выплачиваются подъемные для участковых терапевтов и педиатров — 50 000 рублей при трудоустройстве. Также по программе наставничества молодых специалистов, ежемесячную выплату в 5 000 рублей за наставничество каждого молодого специалиста, получают 74 человека. Кроме этого, действует программа «Приведи друга».

«Для привлечения квалифицированных кадров в здравоохранение округа по проекту «Здоровое будущее» «Единой России» принимаются серьезные меры поддержки. Королевским медработникам предоставляются компенсационные выплаты за аренду жилья, доплаты для молодых специалистов, а также финансовые поощрения за наставничество. Эти мероприятия уже принесли свои плоды: за 4 года более 650 медиков воспользовались мерами поддержки», — отметила муниципальный депутат, координатор проекта «Здоровое будущее» Любовь Кошкина.

В сентябре 2024 года в Королеве стартовал проект «Волонтеры-медики» среди выпускников медико-биологических классов 5, 9 гимназий, 1 и 3 школы. Заключены договора о социальном партнерстве с Королевской больницей, договора о сотрудничестве с целью подготовки выпускников к поступлению в медицинские ВУЗы для того, чтобы в будущем здравоохранение города пополнили молодые специалисты, выпускники гимназий и школ.

Медработники уже воспользовались доступными мерами поддержки: врач-терапевт Королевской больницы Любовь Рязанова приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека».

«Искали такую квартиру, чтобы можно было въехать и жить. Конечно, важно было расположение, чтобы в шаговой доступности была школа и детский сад. И мы ее нашли! Теперь у наших дочек есть своя большая комната», — рассказала участница программы.

Медицинская сестра процедурного кабинета поликлинического отделения № 3 Королевской больницы Алеся Григорян получила сертификат программы и приобрела двухкомнатную квартиру, в которую после ремонта переедет вместе с сыном.

Одной из участниц программы «Соципотека» стала врач-педиатр, которая купила жилье для своей семьи. Валерия Никитина работает заведующей детской поликлиникой в «Королевской больнице». В медицине она уже более 9 лет. О программе Валерия узнала от коллег и была рада возможности принять в ней участие.

«Квартира была с хорошим ремонтом, поэтому мы купили, заехали и живем. Выбирали варианты в определённом районе, потому что старший сын здесь ходит в школу и нам было важно, чтобы он самостоятельно мог посещать учебное заведение. Просмотрели много вариантов, но эта квартира оказалась самой уютной и красивой. Она сразу понравилась всей семье», — отметила Валерия.

По народной программе «Единой России» в Королеве сейчас строится поликлиника на ул. Циолковского, срок сдачи — 2027 год. Она станет самой крупной в Московской области, в смену здесь будут принимать около 1 000 пациентов (600 взрослых и 300 детей). В поликлинике также будет создан травмпункт на 100 посещений. Все необходимые исследования жители Королева смогут пройти в одном месте, здесь будут функционировать аппараты КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген, УЗИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.