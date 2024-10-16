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В Королеве более 1 тыс школьников учатся в технопарке «Кванториум»

В Королеве более 1 тыс. школьников учатся в детском технопарке «Кванториум» и школьных мини-квантах. Кванториум — такой проект реализуется в наукограде по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Применение передовых практик в образовании требует инновационная направленность развития наукограда и кадровая политика градообразующих предприятий космического кластера.

В настоящее время в школах города работают 14 мини-квантов, где дети развивают свои способности в области ботаники, химии и биологии, робототехники, ракетостроения и IT-технологий.

Мини-кванты оснащены современным учебным оборудованием и даже настоящими небольшими лабораториями. Научное оборудование используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей.

Большой популярностью у школьников пользуется детский технопарк «Кванториум», который был открыт в Королеве в 2016 году и стал первым подобным учреждением в Московской области. Это пространство интеллектуальной смелости, среда для формирования изобретательного, критического и продуктового мышления детей.

Сегодня в детском технопарке открыты направления обучения, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития страны и региона: космоквантум, IT-квантум, робоквантум, промдизайнквантум, наноквантум, хайтек.

В «Кванториуме» и мини-квантах занимается более 1 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.