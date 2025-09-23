В Королеве 25 сентября пройдет выездная администрация

В Королеве 25 сентября с 17:00 до 19:00 в ЦКиД «Болшево» по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 71 состоится открытый прием в формате выездной администрации. Жители наукограда смогут адресно задать вопросы и получить обратную связь, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Прием проведут: глава городского округа Королев Игорь Трифонов, первые заместители и заместители главы городского округа, депутаты, представители: управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, МФЦ, Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, УМВД, налоговой инспекции, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования, а также руководитель королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Регулярные встречи с жителями Королева в формате «Выездная администрация» уже стали традиционными и проходят два раза в месяц.

Такой комплексный подход позволяет решать вопросы разного направления на единой площадке. Особенно это актуально для активно работающих жителей, которым некогда ходить по разным инстанциям для решения проблем. Ждать ответа долго не приходится — многие вопросы на выездных приемах решаются на месте, остальные берутся в работу.

С начала года в наукограде прошло уже 18 таких открытых встреч с жителями, свои вопросы на них задали более 1600 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.