В Комлесхозе студенты Мытищ узнали о перспективах развития лесного сектора

Студенты-третьекурсники профиля «Лесное дело» из Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана прошли практику в комитете лесного хозяйства Московской области. Они знакомились с работой ключевых отделов, включая охрану, воспроизводство и защиту лесов, а также изучают документооборот и кадровую службу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель комитета Алексей Ларькин подчеркнул важность практики для будущих специалистов, способных внедрять инновации, включая ИИ. Студенты активно обсуждали перспективы лесного сектора и отметили пользу учебного процесса МГТУ для решения реальных задач.

Специалисты Комлесхоза показали, как современные технологии сочетаются с традиционными методами для устойчивого управления лесами. Практика дала студентам возможность применить свои теоретические знания и внести вклад в будущее лесного хозяйства Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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