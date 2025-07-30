В Коломне завершается реконструкция парка 50-летия Октября

В Коломне в микрорайоне Колычево завершается масштабная реконструкция парка 50-летия Октября. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу», направленной на улучшение лесопарковых зон Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители уже проложили здесь около 10 километров дорожек, смонтировали инженерные сети, установили каркас для смотровой площади и подготовили участки под размещение малых архитектурных форм. Также на этом общественном пространстве появятся современные зоны отдыха, спортивные площадки, уютные уголки с качелями и беседками, удобные автостоянки с качественной подсветкой и системой видеонаблюдения. Общая площадь обновляемого зеленого массива превысит 36 гектаров.

«Благоустройство общественных пространств в округе продолжается. В парке 50-летия Октября мы предусмотрели всё необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения. Уверен, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Первых посетителей обновленный парк 50-летия Октября примет уже этой осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.