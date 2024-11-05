В Коломне запланировано проведение благоустройства лесопарковой зоны

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Объявлен конкурс в электронной форме выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны вблизи СНТ «Победа» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Коломна, вблизи СНТ «Победа» (парк имени 50-летия Октября)». Планируется в рамках проведения закупки установка малых архитектурных форм, сети водоснабжения, покрытия, озеленение.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.