В Коломне утверждено охранное обязательство на флигель усадьбы Тульнева

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Тульнева: флигель, вт. треть XVIII в.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, город Коломна, улица Левшина, дом 3а. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Флигель бывшей усадьбы, расположенный на улице Левшина в историческом центре Коломны, является ценным свидетельством архитектуры XIX века. Он находится на территории бывшей Покровской слободы, входящей в состав городской усадьбы, которая, судя по стилю построек, возникла в первой половине XIX века.

Главный дом усадьбы был двухэтажным, а одноэтажный флигель, расположенный по западной границе, служил для проживания прислуги. Южная часть флигеля, выполненная из кирпичных столбов с деревянным заполнением, использовалась для хозяйственных нужд. К сожалению, в июне 2012 года во время пожара эта часть была полностью уничтожена.

Флигель представляет собой прямоугольное здание, декорированное в стиле позднего классицизма. Несмотря на утрату части флигеля, его главный фасад сохранил свой первоначальный облик, позволяя представить архитектурную целостность этого исторического объекта. К сожалению, информация о заказчике строительства усадьбы или архитекторе, спроектировавшем эти здания, отсутствует. Известно лишь, что последним владельцем был мелкий предприниматель Тульнев.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.