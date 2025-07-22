В Коломне спортсмены осваивают водное поло на сапах

Новый вид спорта — водное поло на сапах — осваивают спортсмены в Коломне. Сап-поло этим летом набирает популярность у любителей активного отдыха: настоящим мастерам просто кататься на сапах уже скучно, поэтому они взяли в руки специальные весла-клюшки и сбросили на волны надувной мяч. Цель у игроков понятная и привычная — поразить ворота соперника и сохранить в неприкосновенности свои. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый турнир по водному поло на сапах состоялся в акватории реки Коломенки у стен коломенского кремля. Сразиться за звание лучших в Коломну приехали команды не только из Подмосковья, но из разных регионов России — в том числе, из Крыма и с Сахалина.

Организаторы турнира говорят, что игра в сап-поло только кажется детской забавой.

«Смело могу сказать, что никакие сплавы и гонки не прокачают ваши навыки владения сапом так, как игра в сап-поло, где постоянно приходится двигаться в разных направлениях, маневрировать и делать повороты», — отметил один из организаторов турнира, коломенец Сергей Глухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.