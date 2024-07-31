В Коломне проводят работы по санитарной очистке акватории рек и озер

В городском округе Коломна проводятся работы по санитарной очистке акватории рек Коломенка, Москва, Ока и на озере Рама. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Общая протяженность расчистки водной глади вдоль береговой линии составит 45 км, а площадь озера Рама — 25 га.

Очищают реки с помощью многофункциональных самоходных установок-амфибий. Специалисты проводят окос берегов, убирают излишнюю водную растительность и мусор с водной поверхности с последующим вывозом, поднимают из воды упавшие деревья.

«Древесину, которая будет собрана в процессе очистки, могут использовать жители. Также обращаем внимание, что мероприятиями по санитарной очистке водоемов не предусмотрены работы по очистке дна от отложений, а также работы по берегоукреплению», — рассказали в отделе экологии администрации округа.

Работы планируют завершить в начале осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.