В Коломне прошел первый региональный фестиваль пилотирования FPV-дронов

Более 20 команд из разных городов Московской области стали участниками первого регионального фестиваля пилотирования FPV-дронов, который 14 сентября прошел в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования посвятили памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина. Это звание 27-летнему командиру группы беспилотных летательных аппаратов, на счету которой — несколько десятков успешно пораженных целей противника, присвоили посмертно. Во время артобстрела Евгений Фадин, рискуя жизнью, вывез на автомобиле личный состав и комплект БПЛА в безопасный район. При этом он получил смертельное ранение осколком снаряда.

Решением губернатора Московской области Андрея Воробьева фестиваль беспилотных летательных аппаратов имени Героя России Евгения Фадина станет ежегодным.

«Евгений был прекрасным сыном, хорошим товарищем для своих друзей, большим профессионалом. Его подвиги будут жить всегда в наших сердцах. Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую Родину. Слава России!» — отметил почетный гость фестиваля, отец Евгения Владислав Фадин.

В соревнованиях за звание лучших операторов БПЛА боролись более 20 команд Московской области. Для участников были подготовлены сложные испытания, которые потребовали от них знаний и навыков управления современными летательными аппаратами. На выставке гостям фестиваля демонстрировали новейшие технические разработки по управлению и сборке БПЛА, а также военно-патриотические проекты образовательных учреждений и молодежных организаций.

Организатором мероприятия выступает министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке министерства обороны РФ и командования одной из коломенских воинских частей, где служил Евгений Фадин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.