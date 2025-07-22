В Коломне прошел фестиваль «Краснолетье»

В Коломне в шестой раз прошел фестиваль «Краснолетье». Настоящий праздник народного творчества был организован в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», чтобы познакомить всех желающих с яркой и самобытной русской культурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере «Блюдечко» в исторической части города развернулась широкая ярмарка — с традиционными ремеслами, мастер-классами и выступлениями фольклорных коллективов. Фестиваль объединил на одной площадке хранителей исконных технологий со всей Московской области.

Мастера народных промыслов представили изделия ручной работы, а гости праздника смогли окунуться в атмосферу народных традиций и творчества, под руководством опытных наставников попробовав себя в резьбе по дереву, изучении древнего искусства чеканки монет, создании свечей из натуральной вощины, а также в изготовлении кукол из пряжи и лент. Были представлены и редкие старинные ремесла — например, работа с шерстью и создание предметов искусства из мельчайшего бисера.

«Летний фестиваль „Краснолетье“ — это прежде всего встреча с мастерами. Не просто умельцами, а хранителями традиций, авторами уникальных техник и страстными вдохновителями. В этом году мы собрали настоящее созвездие талантов, чьи руки творят чудеса из дерева, бисера, воска, ваты, ниток, металла и даже теста! Именно они — живое сердце нашего праздника», — рассказала директор коломенской «Школы ремесел» Анастасия Чибирева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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