В Коломне пройдет агротуристический фестиваль «Фермер Фест»

На мероприятии, которое состоится в субботу 5 октября, будут продаваться натуральные продукты от местных производителей — от сыров и колбас, рыбы и масел, специй и выпечки, меда и фруктов до свежих ягод и пастилы. Также здесь представят свою продукцию коломенские ремесленники и рукодельницы.

Большой фермерский рынок, а также арт-ярмарка, крафт-корт и культурный стритфуд ждут гостей с 12:00 до 20:00. Также на площадке фестиваля состоится живое выступление российских рок-групп «URGAband» и «Папаша Дорсет». Будут работать фотозоны, а для детей организаторы предложат конкурсы и мастер-классы, анимационную программу и аттракционы.

Место проведения фестиваля — Коломна, улица Левшина, дом 15. Вход свободный.

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