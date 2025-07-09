В Коломне продолжаются работы по реконструкции сквера им Горшкова

В центре Коломны в сквере имени адмирала С. Г. Горшкова продолжаются масштабные работы по реконструкции этого общественного пространства. Обновление ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация, которая воплощает проект реконструкции, применяет природосберегающие технологии. Рабочие, едва приступив к благоустройству, защитили фанерными листами и досками все деревья в сквере, чтобы уберечь стволы от возможных случайных повреждений. Экологический подход применяют и при сборе строительного мусора: рассортированные отходы оперативно вывозят и правильно утилизируют.

Главным элементом обновленного сквера после реконструкции останется мемориал с бронзовым бюстом легендарного флотоводца СССР, дважды героя Советского Союза Сергея Горшкова.

«Территорию приведем в порядок — заменим покрытие, сделаем современное освещение, поставим удобные скамейки с навесами, подключим видеонаблюдение. Напротив загса оформим специальную фотозону для молодоженов и их гостей», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Открытие обновленного сквера запланировано на декабрь 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.