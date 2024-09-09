В Коломне продолжается модернизация детских площадок в рамках программы

В Коломне на улице Ленина во дворе дома № 101 установили новую детскую площадку. Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современный игровой городок расположен на огороженной территории с безопасным резиновым покрытием. Площадка рассчитана на детей разных возрастов: для малышей здесь поставили качели и горку, для ребят постарше — спортивный уголок.

«Подрядчик уже заканчивает работы во дворе по адресу ул. Ленина, 101. Осталось закрепить ограждение и информационный щит, а также восстановить газонное покрытие и навести порядок после установки игровых элементов», — отметил начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

В адресном перечне на этот год — более 30 дворовых территорий в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах, на которых проведут работы по замене и модернизации устаревших и изношенных детских игровых площадок.

Кроме того, масштабное обновление ждет крупные детские игровые комплексы. Так, сразу пять губернаторских площадок приобретут новый облик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.