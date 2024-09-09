сегодня в 13:17

В Коломне начались работы по благоустройству карьера «Западный»

В Коломне на берегу карьера «Западный» появится протяженный прогулочный маршрут с детской площадкой, зоной для воркаута и велосипедной дорожкой, а также площадка для спуска лодок и парковочные пространства. Новую общественную территорию создадут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время подрядная организация ООО «НК Инжиниринг» ведет работы по планировке территории и устройству основания под тротуарную сеть», — рассказал начальник управления градостроительной деятельности администрации округа Алексей Резников.

Оборудуют на берегу карьера и полноценную пляжную зону — с кабинками для переодевания, душевыми, навесами и спортплощадкой для игры в футбол и волейбол.

В городском округе Коломна продолжается благоустройство общественных пространств. Готовится к приему посетителей обновленный парк Мира, завершается реконструкция стадиона «Авангард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.