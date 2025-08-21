В Коломне на металлообрабатывающем предприятии испытали новое оборудование

Молодая российская компания «Эко Строй Маш Инжиниринг» («ЭСМИ») специализируется на производстве строительных металлических конструкций и изделий любой сложности. Специалисты предприятия проводят токарные и фрезерные работы, осуществляют гибку, резку и вальцовку металла, изготавливают модульные контейнеры, генераторные установки, дымовые трубы, различные емкости и резервуары, в том числе, для АЗС, а также реконструируют трансформаторные подстанции и строят ангары. В коломенском подразделении предприятия побывал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На нашей площади в 1700 квадратных метров размещен обширный парк станков и специнструмента, что позволяет выполнить практически любой заказ», — рассказал генеральный директор Александр Вяткин.

Недавно работники «ЭСМИ» испытывали новое оборудование — вращатель для сварки труб. Механизм удерживает изделие в нужном положении, позволяя сварщику делать более точные швы, тем самым повышая эффективность и качество сварки. А еще для удобства партнеров на предприятии внедрена инновация: в цеху установлена онлайн-камера, которая работает 24/7 и позволяет в любое время наблюдать за ходом выполнения работ по проекту.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены процедуры вхождения на рынок, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции. Поддержка предпринимателей была и остается одним из наших приоритетов», — отметил Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.