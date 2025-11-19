В колледже Воскресенска состоялось открытие новой сварочной мастерской

Накануне состоялось открытие нового учебного пространства в Воскресенске. Мастерская оснащена современным оборудованием и безопасными рабочими зонами. Студенты-сварщики, участвующие в федеральной программе «Профессионалитет», будут отрабатывать навыки на реальных проектах. Церемония открытия стала не просто презентацией нового оборудования, а важной деловой площадкой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Право разрезать красную ленту было предоставлено директору колледжа Алле Луниной и директору по стратегическим проектам ГК «Авангард» Сергею Дорофееву. Компания «АВАНГАРД», отечественный производитель профессионального сварочного оборудования, выступила ключевым партнером в оснащении мастерской.

«Единственный колледж в городском округе Воскресенск должен готовить качественные кадры именно для наших производственников. Открытие мастерской — это одновременно и деловая встреча, и обмен опытом с нашими социальными партнерами», — отметила Алла Лунина.

После экскурсии и осмотра нового оборудования почетные гости перешли к деловой части мероприятия, где с представителями крупных производств Воскресенска обсудили ключевые темы современной кадровой политики в реальном секторе экономики. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты ведущих предприятий-партнеров колледжа и представители администрации городского округа Воскресенск.

Открытие новой сварочной мастерской — важный шаг в подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленности Воскресенска, отвечающий самым современным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.