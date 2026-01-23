В колледже «Подмосковье» в Клину прошел творческий конкурс ко Дню студента

В структурном подразделении № 3 колледжа «Подмосковье» в Клину состоялся творческий конкурс «Зажигай!», объединивший студентов всех 10 филиалов в преддверии Дня российского студенчества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс «Зажигай!» проводится в колледже «Подмосковье» третий год подряд и дает студентам возможность проявить творческие способности на сцене. В этом году жюри под председательством директора колледжа Антонины Юдиной оценивало почти 30 номеров.

Участники представили поэзию, вокальные и инструментальные выступления, а также танцы. Зрители поддерживали как начинающих, так и опытных артистов. Конкурс отличался креативными идеями, яркими костюмами и энергичной атмосферой.

Финал стал важным событием и для команды медиацентра колледжа: студенты попробовали себя в фотожурналистике, видеосъемке и монтаже, создав репортажи о мероприятии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.