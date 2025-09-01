В колледже «Подмосковье» прошли собрания для первокурсников и их родителей

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» состоялись организационные собрания для студентов первого курса и их родителей. Представители администрации и педагоги подробно ознакомили участников с правилами обучения, нормами безопасности, внутренним распорядком колледжа. Внимание уделили также вопросам стипендиального обеспечения и социальной поддержки, учебно-воспитательного процесса, контролю успеваемости и посещаемости, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На собраниях собравшимся рассказали о современных стандартах подготовки специалистов и стратегических направлениях развития учебного заведения. Родители и студенты узнали о преимуществах дуального и целевого обучения, особенностях организации производственной практики, возможностях участия в дополнительных образовательных программах и других значимых элементах учебного процесса.

Диалог с родителями получился содержательным: сотрудники колледжа ответили на все актуальные вопросы. После официальной части и знакомства с образовательным учреждением студенты были разделены по группам и остальной экскурс в мир профессии для них проводили руководители учебных групп.

«В этом году у нас 2 тыс. первокурсников, среди которых как поступившие на бюджет, так и ребята, выбравшие платное обучение. Колледж надеется, что каждый из них выбрал профессию осознанно и с интересом. Желаем нашим студентам успехов в освоении специальности, уверенности в своих силах и достижения поставленных целей!» — отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.