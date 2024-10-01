В колледже «Подмосковье» прошла выставка «СПО для СВО»

В рамках празднования дня СПО в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках прошли тематические выставки продукции, изготовленной студентами в рамках проекта «СПО для СВО». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На протяжении шести месяцев обучающиеся колледжа занимались плетением маскировочных сетей и изготовлением печей-буржуек для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. На выставке были представлены результаты их труда, а также работы педагогического коллектива.

К участию в выставке присоединились партнеры колледжа, включая ООО «Кифато МК», ООО «НПО Экосистема» и ТЦ «Автопланета». Студенты и преподаватели активно участвовали в сборе гуманитарной помощи, подчеркивая важность поддержки военнослужащих. «Когда люди объединяются для таких дел, это всегда вдохновляет. Защита Родины — наше общее дело», — отметили представители колледжа «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.