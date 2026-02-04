В колледже «Подмосковье» подвели итоги конкурса «Мастер года-2026»

В колледже «Подмосковье» 3 февраля завершился отборочный этап конкурса «Мастер года-2026». Преподаватели и мастера производственного обучения представили творческие презентации, а победителем стала Оксана Рукасевич из Солнечногорска, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Подмосковье» 3 февраля прошел финал отборочного этапа конкурса «Мастер года-2026». Участники — преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения — успешно выполнили конкурсные задания, подтвердив высокий профессионализм.

Финальный тур прошел в формате творческой презентации. Каждый участник представил публичное выступление, в котором рассказал о своем опыте, личных качествах и педагогическом мастерстве. Жюри под председательством директора колледжа Антонины Юдиной оценивало харизму и профессиональные навыки финалистов.

По итогам конкурса третье место заняли Анна Замыслова из СП №3 (Клин) и Андрей Строителев из СП №2 (Солнечногорск). Второе место получила Оксана Бессуднова из СП №9 (Химки). Победителем стала Оксана Рукасевич из СП №1 (Солнечногорск). Она представит колледж на региональном этапе конкурса, который стартует 1 марта 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.