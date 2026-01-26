сегодня в 18:43

В колледже «Московия» в Домодедове прошла интеллектуальная игра ко Дню студента

В колледже «Московия» в Домодедове 23 января состоялась интеллектуально-развлекательная игра «Пиратский код» для студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Всероссийского дня студента в колледже «Московия» прошла командная интеллектуальная игра «Пиратский код». Мероприятие организовали представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с молодежным центром «Победа».

Участники выполняли логические и творческие задания, работали в командах и принимали совместные решения. Такой формат способствовал развитию командного духа и вовлеченности молодежи в общественную жизнь. Самые активные команды получили почетные грамоты.

Особую атмосферу создали тематические персонажи — «пираты», которые сопровождали участников и поддерживали праздничное настроение. К игре присоединились не только студенты колледжа, но и учащиеся Домодедовского филиала Российского государственного гуманитарного университета, что сделало мероприятие межучебным.

Проведение подобных встреч стало традицией и важной частью молодежной политики округа. Они способствуют развитию лидерских качеств и расширению круга общения студентов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.