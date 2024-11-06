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В колледже «Московия» проходят стажировки в рамках проекта «Профессионалитет»

До 15 ноября 2024 года на базе колледжа «Московия» в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет» проходят стажировки по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практические навыки работы на современном оборудовании предприятий реального сектора экономики с последующей интеграцией в образовательные программы учреждений среднего профессионального образования». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обучении принимают участие 70 слушателей: преподавателей, методистов и специалистов колледжей из Московской и Вологодской областей.

Организатором стажировок является институт развития профессионального образования.

Целью стажировок является формирование и закрепление на практике педагогических профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области реализации образовательных программ, предусматривающей интенсификацию образовательной деятельности с применением интегративных педагогических подходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.