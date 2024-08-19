В колледже «Энергия» Подмосковья открыли дополнительный набор на бюджетные места
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Подмосковный колледж «Энергия» объявил о начале дополнительного набора на бюджетные места по различным специальностям. Абитуриентам предлагается обучение в четырех подразделениях: центре гидрометеорологии и аэронавигации, центре технологии машиностроения, центре авиационной подготовки и центре информационно-технологической подготовки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В Центре гидрометеорологии и аэронавигации города Балашиха открыты места по следующим направлениям:
- метеорология;
- радиотехнические информационные системы;
- инфокоммуникационные сети и системы связи;
- экологическая безопасность природных комплексов;
- землеустройство;
- лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).
В Балашихинском центре технологии машиностроения приглашаются на обучение по специальностям:
- мастер отделочных, строительных и декоративных работ;
- оператор информационных систем и ресурсов;
- слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- оператор-наладчик металообрабатывающих станков.
В Центре авиационной подготовки (г. Балашиха) доступна специальность — Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами.
В Ногинске в Центре информационно-технологической подготовки представлены следующие специальности:
- мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;
- электромонтер по ремонту электросетей;
- мастер столярного и мебельного производства.
По всем вопросам о поступлении можно обратиться к единому координатору приемной кампании Александру Петрову по телефону: 8 (968) 785-34-21.
В 2024 году в колледж «Энергия» было подано значительное количество заявлений на бюджетные места. На программы, реализуемые в рамках Федерального проекта «Профессионалитет», было подано более 5,4 тыс. заявлений, что соответствует конкурсу 2,5 человека на место. Это свидетельствует о возрастающем интересе молодежи к профессиональному образованию и востребованным специальностям.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.