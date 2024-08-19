В колледже «Энергия» Подмосковья открыли дополнительный набор на бюджетные места

Подмосковный колледж «Энергия» объявил о начале дополнительного набора на бюджетные места по различным специальностям. Абитуриентам предлагается обучение в четырех подразделениях: центре гидрометеорологии и аэронавигации, центре технологии машиностроения, центре авиационной подготовки и центре информационно-технологической подготовки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Центре гидрометеорологии и аэронавигации города Балашиха открыты места по следующим направлениям:

метеорология;

радиотехнические информационные системы;

инфокоммуникационные сети и системы связи;

экологическая безопасность природных комплексов;

землеустройство;

лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

В Балашихинском центре технологии машиностроения приглашаются на обучение по специальностям:

мастер отделочных, строительных и декоративных работ;

оператор информационных систем и ресурсов;

слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;

оператор-наладчик металообрабатывающих станков.

В Центре авиационной подготовки (г. Балашиха) доступна специальность — Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами.

В Ногинске в Центре информационно-технологической подготовки представлены следующие специальности:

мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;

электромонтер по ремонту электросетей;

мастер столярного и мебельного производства.

По всем вопросам о поступлении можно обратиться к единому координатору приемной кампании Александру Петрову по телефону: 8 (968) 785-34-21.

В 2024 году в колледж «Энергия» было подано значительное количество заявлений на бюджетные места. На программы, реализуемые в рамках Федерального проекта «Профессионалитет», было подано более 5,4 тыс. заявлений, что соответствует конкурсу 2,5 человека на место. Это свидетельствует о возрастающем интересе молодежи к профессиональному образованию и востребованным специальностям.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.