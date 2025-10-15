В колледжах Подмосковья 18 октября пройдет единый День открытых дверей

18 октября в колледжах Московской области пройдет Единый день открытых дверей. Мероприятие состоится на более чем 30 площадках федерального проекта «Профессионалитет», в том числе и в филиалах вузов — ГГТУ и ГСГУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этот день на базе колледжей и техникумов Подмосковья школьники смогут принять участие в мастер-классах и профессиональных пробах по различным профессиях от дизайнера до авиаинженера. Также гости посетят экскурсии на ведущие предприятия региона, в числе которых корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение», ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева и другие.

В Ногинском колледже для обучающихся проведут занятия по программированию дронов и созданию 3D-миров, а в Сергиево-Посадском колледже продемонстрируют работу робота-сварщика. На базе Физтех-колледжа в Долгопрудном школьники узнают, как создать чат-бота и как работать с нейросетями. Колледж «Коломна» организует профессиональные пробы по металлообработке, сварке и IT-безопасности, а Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина — занятия по 3D-моделированию и пилотированию БПЛА.

Посетителей также ожидают встречи с работодателями, где они смогут задать вопросы о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства. Для родителей будут организованы встречи с представителями Министерства образования, которые расскажут об актуальных правилах поступления и познакомят с доступными специальностями.

Список площадок и адреса можно найти по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.