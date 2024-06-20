В колледжах и техникумах Подмосковья началась приемная кампания

20 июня стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. Для выпускников 9 и 11 классов в Подмосковье функционируют 76 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 150 направлений подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В этом году для будущих студентов предусмотрено свыше 19 тыс. бюджетных мест. Из них 9 тыс. отведено для программ «Профессионалитета» — в новом учебном году обучение будет проходить на базе 14 кластеров.

Прием абитуриентов ведется на основании аттестата 9 и 11 классов. Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через портал госуслуг. Его могут подать абитуриенты старше 14 лет.

Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 10 августа. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявления до 15 августа. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Для зачисления в образовательное учреждение необходимо предоставить выбранному колледжу оригиналы документов. Приказы о зачислении будут опубликованы не позднее 20 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.