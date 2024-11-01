В Клину увековечили память летчика, погибшего при исполнении воинского долга

Центр детства «Жемчужинка» в Клину присоединился к Всероссийскому образовательному проекту партии «Единая Россия». «Парта Героя», установленная в отделении «Жемчужинки» отныне всегда будет напоминать педагогам и учащимся школы о Герое России Ряфагате Махмутовиче Хабибуллине, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Российский военный летчик, командир 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации ВКС за время своей службы выполнил более 2000 боевых вылетов.

Обе чеченские кампании, осетино-ингушский конфликт, война в Южной Осетии, военная операция в Сирии.

Полковник Ряфагать Хабибуллин героически погиб 8 июля 2016 года в небе над Сирией, выполнив боевое задание, в результате которого были сорваны планы террористов по уничтожению мирного населения.

Спустя год, в 2017 году, его имя было присвоено транспортно-боевому вертолету армейской авиации. Так «Ряфагать Хабибуллин» снова занял место в боевом строю родного полка.

Ряфагать с детства мечтал о небе и, вопреки всем обстоятельствам, сумел добиться осуществления мечты.

Память о легендарном офицере живет не только в его родном полку и в армейской авиации России. Его именем названы улицы и школы в нескольких городах. Его бюст установлен на Аллее Героев в парке «История государства Российского» в Волгоградской области.

И сегодня бойцы спецоперации продолжают дело боевого летчика, защищая нашу страну, мирное небо над головой. Одним из таких современных героев стал старший сын полковника Хабибуллина — Руслан, как и отец, выбравший военную авиацию и проходивший службу в вертолетной эскадрилье Клин-5.

Участие в торжественном мероприятии — открытии «Парты Героя» — стало большим и важным событием для учащихся начальных классов «Жемчужинки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.