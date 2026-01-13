В Клину стартовали занятия для пожилых по освоению мессенджера MAX

В клубе «Активное долголетие» в Клину 13 января начались занятия для пожилых по изучению российского мессенджера MAX, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вторая группа жителей старшего возраста приступила к обучению работе с приложением MAX. Курс состоит из шести уроков, включает теоретические и практические занятия. Участники учатся устанавливать приложение, создавать профиль, настраивать функции и пользоваться сервисами.

Специалист по реабилитационной работе клуба Сергей Косоруков отметил, что новые функции мессенджера делают его удобным для общения. На занятиях подробно разбирают отправку текстовых, голосовых и видеосообщений, создание групповых чатов, звонков и взаимодействие со службой поддержки.

Особое внимание уделяют вопросам цифровой безопасности и защите от мошенников. Обучение проходит в небольших группах по пять-шесть человек, что позволяет каждому участнику применять знания на практике и задавать вопросы. Курс разработан министерством социального развития совместно с командой приложения. Первая группа завершила обучение в декабре, число желающих растет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.