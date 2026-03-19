В Клину стартовал семинар для организаторов детского отдыха

Семинар-интенсив для руководителей детских лагерей открылся 19 марта в оздоровительном центре «Горизонт» в Клину. В мероприятии участвуют более 50 специалистов из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оздоровительный центр «Горизонт» в очередной раз стал площадкой для профессионального общения организаторов летнего отдыха. В течение трех дней участники обсудят ключевые принципы подготовки и проведения детских смен, а также обменяются опытом и практическими наработками.

Один из дней семинара посвящен вопросам питания. Организаторы отмечают, что этот аспект остается одним из самых значимых при выборе лагеря родителями.

«Центр «Горизонт» уже несколько лет подряд принимает организаторов летнего отдыха. У клинчан богатый опыт, им есть чем поделиться. Один день семинара у нас посвящен питанию. Это один из самых важных пунктов в организации детского отдыха, на него в первую очередь обращают внимание родители. В «Горизонте» с прошлого года разработано уникальное детское меню. Здесь маленьким гостям подают блюда народов России. В меню добавлены рецепты бурятской, татарской, удмуртской, тувинской и карельской кухонь. Расскажем участникам, как популяризировать среди детей принципы здорового питания, подскажем, как правильно все организовать», — сказал председатель правления фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

По его словам, участникам представят практические решения по внедрению здорового меню и организации питания в детских лагерях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.