В Клину стартовал пятый сезон школьной академии главы

Новый сезон Школьной академии главы открылся 6 апреля в лицее имени Дмитрия Менделеева в Клину. Проект проходит уже в пятый раз и объединяет школьников округа во время весенних каникул, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Академия «ШАГ» — Школьная академия главы — впервые стартовала в 2024 году и с тех пор проводится на базе лицея в период весенних и осенних каникул. Формат проекта позволяет учащимся школ городского округа Клин углубить знания и попробовать себя в разных направлениях.

«Школьная академия главы очень важна. Это развитие, скачок к новым открытиям и новым знаниям. Здесь детям дают возможность проанализировать свои нынешние знания и наметить планы на будущее. Академия ШАГ — это прыжок к новым вершинам и открытия», — рассказала заместитель директора лицея имени Дмитрия Менделеева Наталья Маршалова.

Главным партнером проекта выступают «Классы Физтех XXI века». Программа была разработана на базе Московского физико-технического института. В лицее действуют три направления — углубленные физика, информатика и математика, часть занятий проходит очно и дистанционно. В рамках академии лекции также проведут приглашенные преподаватели проекта.

«Каждому ребенку важно не бояться решать проблемные задачи, браться за сложное и предлагать творческие решения. Именно этому они учатся здесь. На занятиях формируется научная картина мира», — отметила руководитель проектов развития «Классы Физтех XXI века» Ольга Кочкина.

Изначально академия была ориентирована на естественные науки — химию, биологию, информатику и математику. В 2026 году программу расширили: добавлены занятия по истории, английскому, русскому языку и литературе.

Проект продлится четыре дня. Ожидается, что занятия посетят около 1000 учеников со всего городского округа.

