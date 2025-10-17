В Клину стартовал капремонт в дошкольном отделении гимназии им Ушинского

В помещении детского сада в Клину на Бородинском проезде 12А непривычно шумно и пыльно. Но эти перемены — к лучшему. В дошкольном образовательном учреждении начался долгожданный капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подрядчик зашел на объект. Идут демонтажные работы. Выполнено уже порядка 50%» — рассказала Светлана Кустова, начальник отдела содействия строительству Администрации г. о. Клин.

Впереди — большая работа. Садик фактически полностью обновят. В порядок приведут фасад, кровлю, отделают по современным стандартам внутренние помещения, заменят оконные блоки. После займутся оснащением учреждения игровым, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью. Благоустроят и прилегающую территорию.

На очереди — отделения гимназии имени Ушинского (бывшая 15 школа) и лицея имени Менделеева (бывшая 13 школа).

Все объекты планируют сдать к 1 сентября. Напомним, за прошедший год в Клину капитально отремонтировали три школы и один детский сад. Обновление проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.