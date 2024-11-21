В Клину сострялся областной образовательный семинар «PRO ЖКХ»

Участников проекта «Активное долголетие» пригласили на образовательный семинар. В доступной форме людям серебряного возраста рассказали о капитальном ремонте, формировании взносов и вступлении в федеральную программу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более пяти лет на территории Подмосковья реализуется уникальный образовательный проект «Про ЖКХ». Представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов посещают разные округа и рассказывают об основах коммунального хозяйства простыми словами.

«Главная цель нашего проекта — просветительская. Мы рассказываемо том, как правильно защитить свои права, как действовать разных ситуациях, будь то капитальный ремонт, текущий ремонт, смена управляющей компании, газовая безопасность или же проверка платежных документов. Все это становится темами наших обучающих семинаров», — рассказала член координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Анна Дунаева.

Подробнее об уникальном образовательном проекте можно узнать на сайте: pro-zkh.ru. Также на онлайн-платформе можно познакомиться с графиком семинаров и получить сертификат об успешном прохождении обучения.